Phá án sau 11 giờ, bắt đối tượng trộm tài sản hàng trăm triệu đồng

Theo trình báo, chị Ph đi làm từ khoảng 7h15 phút cùng ngày, đến khoảng 21h45 phút trở về thì phát hiện cửa phòng ngủ bị cạy phá, ổ khóa bị tháo. Kiểm tra tài sản, chị phát hiện bị mất 1 túi xách bên trong có khoảng 45 triệu đồng tiền mặt cùng số trang sức vàng khoảng 1,1 lượng. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại theo trình báo khoảng 170 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Điện Bàn Bắc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Văn Hồng Nhân

Lực lượng điều tra tập trung rà soát các đối tượng có quan hệ quen biết với gia đình bị hại kết hợp sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Sau hơn 11 giờ truy xét nóng, đến khoảng 9h30 phút ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và triệu tập đối tượng nghi vấn là Văn Hồng Nhân, sinh năm 2007, trú thôn Quang Phường, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, là người thân quen và sinh sống gần nhà bị hại.

Đối tượng Văn Hồng Nhân tại hiện trường gây án

Quá trình làm việc, Văn Hồng Nhân đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Theo lời khai ban đầu, sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã sử dụng một phần tiền để mua điện thoại, trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tang vật còn lại được cơ quan Công an thu hồi gồm 7 lắc vàng xi men, 1 mặt dây chuyền bằng vàng và số tiền mặt 43.944.000 đồng được cất giấu tại nơi ở của đối tượng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định.