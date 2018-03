Phá chuyên án 028LV thu 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy tổng hợp

Theo đó vào khoảng 10h15 ngày 13/3, tại khu vực nhà nghỉ thuộc thị trấn Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly (Lào). Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với đội 1, Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lực lượng an ninh tỉnh Phong Sa Ly, (Lào) tiến hành bắt giữ 3 đối tượng: Giàng A Tú, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại bản Mường Khun, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào); Bun Hoong, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú bản Seng Sụ Vàng, huyện Say Sệt Thà, Thủ đô Viêng Chăn (Lào)và So Viêng Say, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại bản Vàng Xai, huyện Say Sệt Thà, thủ đô Viêng Chăn (Lào) khi đang giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn, thu giữ tang vật gồm 60 bánh hêrôin, 40.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng K59 với 7 viên đạn, 2 ô tô, 1 máy ghi âm, 8 điện thoại di động và 1 số tang vật khác có liên quan.

Tang vật thu giữ hiện đã được lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao cho lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) để xử lý

Khai thác nhanh thông tin tại hiện trường, đối tượng Say là người thường xuyên môi giới mua bán ma túy cho các đối tượng người Việt Nam.

Kết thúc chuyên án, các đối tượng và tang vật thu giữ đã được lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao cho lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) để xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản địa bàn, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phát hiện đường dây mua bán bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Bo Kẹo về Mường Khoa, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đường dây này thường xuyên tập kết ma túy, sau đó bán cho các đối tượng người Việt Nam do 2 đối tượng là Giàng A Tú và Bun Hông cầm đâu.

Trước tình hình phức tạp về buôn bán ma túy của đường dây này qua các địa bàn của Lào về Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án mang bí số 028LV để đấu tranh và cử trinh sát sang Lào để xác minh.

Đến ngày 12/3, khi các trinh sát nắm được thông tin đối tượng Tú và Bun Hoong vận chuyển ma túy với số lượng lớn về Mường Khoa tập kết và chuẩn bị giao dịch cho các đối tượng người Việt Nam, ban chuyên án của Việt Nam đã phối hợp với lực lượng An ninh huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Ly, Lào tiến hành phá án.

Đối tượng cầm đầu Giàng A Tú cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Qua đánh giá của các lực lượng chức năng Việt Nam, việc phá thành công chuyên án 028LV không chỉ góp phần ngăn chặn lượng lớn ma túy từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam để tiêu thụ, mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới hai nước Lào và Việt Nam./.