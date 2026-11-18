Rạng sáng ngày 11/11/2026, tại trục lộ Bắc Chiêng - Cả Bản, khu vực ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc tỉnh Long An), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam và Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nguyễn Văn Quân (SN 1996) và Tống Linh Chi (SN 2000, cùng cư trú tại phường Thới Hòa, TP.HCM).

Thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng và 4 điện thoại di động (Ảnh: Hải Bằng)

Thời điểm bị bắt, hai đối tượng đang điều khiển ô tô biển số 50E-910.73, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa tiêu thụ.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng và 4 điện thoại di động.

Tiếp tục truy xét, khám xét nơi ở của Quân và Chi tại khu phố Thuận Hòa, phường Thới Hòa, TP.HCM, Ban chuyên án thu giữ thêm 2 kg ma túy đá, 2 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 13 kg ma túy các loại, 103 triệu đồng, 6 điện thoại di động và một ô tô 7 chỗ.

Khám xét nơi ở của hai đối tượng tại phường Thới Hòa, TP.HCM (Ảnh: Hải Bằng)

Lực lượng chức năng Tây Ninh lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Quân (Ảnh: Hải Bằng)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.