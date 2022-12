Phá đường dây cá độ bóng đá, lô đề với số tiền 1 tỷ đồng mỗi ngày tại Hải Phòng

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng: Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngô Quyền đã phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Các trang web mà các đối tượng thường sử dụng để tổ chức cá độ bóng đá là viva88.*** và bong88.***. Ngoài ra, các đối tượng thường nhận các số bao, đề qua mạng xã hội zalo, telegram.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 07 đối tượng, gồm: Đỗ Xuân Thắng (SN 1985, trú tại 35/156 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền); Nguyễn Thanh Sơn (SN 1990, trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng); Nguyễn Duy Khánh (SN 1983, trú tại TDP số 1, thị trấn An Dương); Phạm Ngọc Quý (SN 1989, trú tại thôn Vân Tra, An Đồng, An Dương); Vũ Trọng Nguyên (SN 1988, trú tại thôn Văn Cú, An Đồng, An Dương); Trần Trung Hiếu (SN 1977, trú tại TDP số 5, thị trấn An Dương) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1983, trú tại 95 đường vòng Cầu Niệm, Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Tang vật thu giữ gồm 8 máy điện thoại di động và hơn 100 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đánh bạc với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng 1 tỷ đồng.

Công an quận Ngô Quyền đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án và khởi tố bị can các đối tượng, đồng thời tiếp tục làm rõ vụ việc./.