Phá đường dây đánh bạc công nghệ cao hơn 60 tỷ đồng

Ngày 1/9, công an TP Vinh Nghệ An cho biết đơn vị cừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An, Công an phường Lê Lợi, Đông Vĩnh, Hưng Bình đấu tranh phá thành công chuyên án “820D”, triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng rất lớn.

Một số đối tượng trong chuyên án (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát xác định một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề qua mạng với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn TP Vinh. Đường dây đánh bạc này sử dụng mạng xã hội để chuyển bảng đánh lô đề, thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc, thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động...

Quá trình xác minh ban đầu xác định nhóm đối tượng này do Vương Quang Hùng (SN 1990, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) và Bùi Văn Vinh (SN 1974, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) cầm đầu. Đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng tham gia. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công an TP Vinh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số “820D” tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để “đánh bạc”.

Quá trình điều tra, 19h ngày 28/8, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Nhiều tổ công tác đồng loạt bắt và khám xét chỗ ở, địa điểm hoạt động của các đối tượng trong đường dây này.

Tính đến ngày 31/8 đã bắt giữ được 8 đối tượng bao gồm: Vương Quang Hùng (SN 1990, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh); Bùi Văn Vinh (SN 1974, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh); Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1985, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Nguyễn Thị Nga (SN 1981, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh); Nguyễn Thị Oanh (SN 1983, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Nguyễn Thị Minh Hoài (SN 1983, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh); Phan Thị Tâm (SN 1969, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 2 ô tô, 1 máy tính xách tay, 14 điện thoại di động, 12 thẻ AMT cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Quá trình điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng đã sử dụng hơn 60 tỉ đồng để đánh bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án nhằm xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.