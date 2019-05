Phá đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng của đường dây.

Trước đó, ngày 17/5, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng, gồm 2 anh em Phạm Công Bằng, SN 1990 và Phạm Công Biên, SN 1988 và Đào Viết Lâm, SN 1999, đều ở xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Trần Đức Khiển, SN 1992, ở xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về hành vi tổ chức đánh bạc.



Tang vật thu giữ gồm 15 chiếc điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, một lượng lớn tiền mặt và nhiều thẻ ngân hàng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số dư trong các tài khoản hàng tỷ đồng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tang vật của vụ án

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là trên 2.000 tỷ đồng và liên quan đến 113 đại lý của đường dây đánh bạc này trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

