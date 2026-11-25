Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, qua công tác nghiệp vụ và kiểm soát xuất nhập cảnh, trinh sát của đồn phát hiện một đường dây tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, có dấu hiệu đưa số lượng lớn vật liệu nổ từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

11 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 31.000 viên đạn tạo áp qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Đối tượng Lê Thanh Tùng cùng tang vật.

Trước đó, chiều 10/11, tại luồng nhập cảnh, tổ công tác của đồn kiểm tra Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1987, trú tại phường Lào Cai, phát hiện người phụ nữ này giấu trong người 5 gói nilon chứa gần 5.000 viên kim loại hình trụ màu vàng đồng. Dung khai nhận đây là đạn tạo áp.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 10 đối tượng tại Lào Cai và Phú Thọ, thu giữ thêm hơn 26.000 viên đạn. Tổng cộng, lực lượng Biên phòng thu giữ 31.251 viên đạn tạo áp. Kết quả giám định cho thấy mỗi viên chứa hơn 0,24g vật liệu nổ.

Số đạn tạo áp lực lượng Biên phòng thu giữ tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Đạn tạo áp được các đối tượng đóng hộp, bọc kín chống ẩm.

Theo kết quả đấu tranh ban đầu, cầm đầu đường dây là Lê Thanh Tùng, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Phú Thọ. Tùng thuê anh họ là Nguyễn Hữu Hùng, sinh năm 1983, cũng trú tại Phú Thọ, vận chuyển hàng. Từng sinh sống ở Lào Cai và thường xuyên chở hàng qua cửa khẩu, Hùng liên kết với nhóm của Trương Thị Thu Trang để tổ chức đưa đạn về Việt Nam.

Các đối tượng cầm đầu chỉ tuyển phụ nữ làm người vận chuyển. Trước khi xuất cảnh, những người này được chỉ đạo chuẩn bị sẵn quần tất, băng dính để giấu đạn sát cơ thể. Nhập cảnh xong, họ mang đạn về một nhà trọ ở phường Lào Cai. Đủ lô, đạn được đóng gói, bọc kín chống ẩm rồi gửi xe khách về cho Tùng. Tiền công vận chuyển là 200.000 đồng/kg hàng. Toàn bộ hoạt động được điều hành qua mạng xã hội, dùng tiếng lóng, mật hiệu.

Lực lượng Biên phòng lấy lời khai các đối tượng trong vụ án.

Ngày 22/11, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ" để điều tra theo thẩm quyền. Việc kịp thời triệt phá đường dây, thu giữ số lượng lớn vật liệu nổ ngay tại cửa khẩu góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn vật liệu nguy hiểm thâm nhập trái phép vào nội địa.