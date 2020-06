Phá đường dây hoạt động tín dụng đen cho vay lãi “cắt cổ”

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị chủ trì phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Đô Lương phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện Đô Lương.



Trước đó, qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng xác định một đường dây hoạt động “tín dụng đen” do đối tượng Hồ Vĩnh Diên (SN 1986, trú tại thị trấn Đô Lương) cầm đầu. Diên là một đối tượng hình sự nguy hiểm, đã có tiền án cầm đầu. Dưới trướng của Diên là những đối tượng đã có tiền án.

Hồ Vĩnh Diên tại cơ quan điều tra.

Mỗi khi có khách hàng vay tiền, thông qua đàn em, Diên hẹn gặp các con nợ, thống nhất lãi suất “cắt cổ” từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 108% - 180%/năm). Khách hàng không cần phải ghi giấy vay nợ, Diên sẽ ghi vào trong điện thoại nhằm tránh sự điều tra của công an. Nhiều con nợ trả không đúng hạn đã bị đối tượng cho đàn em đe dọa, uy hiếp, đến tận nhà, thậm chí nơi làm việc khủng bố tinh thần.

Sau một thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp phòng nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương triệt xóa đường dây này, bắt giữ đối tượng Hồ Vĩnh Diên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM và nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay.

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Vĩnh Diên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”./.