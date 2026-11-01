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Phá đường dây làm giả hàng chục nghìn giấy tờ, bắt 9 bị can, giữ hơn 670 dấu giả

Chủ Nhật, 09:39, 01/11/2026
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VOV.VN - Đường dây làm giả giấy tờ do Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, ngụ TP.HCM) cầm đầu, hoạt động tinh vi, với hơn 670 con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 1/11, Công an TP.HCM thông tin đã triệt phá đường dây làm giả, mua bán và sử dụng giấy tờ, tài liệu giả với quy mô lớn, thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện một số trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là đường dây làm giả, mua bán và sử dụng giấy tờ, tài liệu giả có quy mô lớn, hoạt động với nhiều khâu như trực tiếp làm giả, môi giới, vận chuyển và tiêu thụ.

pha duong day lam gia hang chuc nghin giay to, bat 9 bi can, giu hon 670 dau gia hinh anh 1
Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Công an TP.HCM, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do những người liên quan sử dụng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo để giao dịch, đồng thời dùng thông tin ẩn danh, số điện thoại không chính chủ nhằm che giấu danh tính.

Các giao dịch mua bán được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc ứng dụng giao hàng. Người trực tiếp giao nhận thường che kín mặt, thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình di chuyển để tránh bị phát hiện.

Trong hoạt động thanh toán, các bên sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, được mua bán trái phép trên mạng xã hội. Dòng tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu người thụ hưởng thực tế.

Sau quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định các địa điểm phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu, đồng thời xác định Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, trú phường Dĩ An, TP.HCM) là người cầm đầu, trực tiếp thực hiện việc làm giả.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM triển khai lực lượng phá án, bắt giữ những người liên quan khi đang thực hiện hoạt động giao nhận tài liệu giả.

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Hoàng Nhật Vũ là người cầm đầu, trực tiếp thực hiện việc làm giả. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Khám xét khẩn cấp nơi ở của những người liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 670 con dấu giả cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện và tài liệu phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ.

Qua khai thác tài liệu, dữ liệu trích xuất từ điện thoại, máy tính và lời khai, cơ quan điều tra bước đầu xác định đường dây đã làm giả hơn 670 con dấu của các cơ quan, tổ chức để phục vụ việc sản xuất, cung cấp giấy tờ, tài liệu giả.

Các loại giấy tờ được làm giả gồm bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và nhiều loại tài liệu khác. Tổng số giấy tờ, tài liệu giả lên đến hàng chục nghìn, giúp những người liên quan thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 9 người về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét những người liên quan, làm rõ toàn bộ quá trình làm giả, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng giấy tờ giả để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi những cá nhân từng liên hệ đặt làm, mua bán, môi giới hoặc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả chủ động đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin và phối hợp làm rõ vụ việc để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với xã hội. Người không có đủ trình độ, chuyên môn nhưng sử dụng giấy tờ giả để hành nghề có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Trong lĩnh vực môi giới bất động sản, việc thiếu kiến thức chuyên môn có thể dẫn đến tư vấn sai quy định, cung cấp thông tin không chính xác về pháp lý nhà đất, dự án, làm gia tăng nguy cơ lừa đảo và tranh chấp. Trong lĩnh vực vận hành xe nâng, máy móc công nghiệp, người không được đào tạo có thể gây tai nạn lao động, thiệt hại về người và tài sản.

Tương tự, trong các lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, kế toán và tài chính, việc sử dụng chứng chỉ giả có thể dẫn đến sai sót chuyên môn, công trình mất an toàn, thiệt hại kinh tế và sai lệch số liệu quản lý.

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Giả danh bác sĩ, lừa khách làm đẹp, 15 bị can bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố 3 vụ án, 15 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại 3 cơ sở thẩm mỹ. Các đối tượng bị cáo buộc giả danh bác sĩ, đưa thông tin gian dối để bán các gói dịch vụ làm đẹp giá cao cho khách hàng.

Lương Ý/VTC News
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