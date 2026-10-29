Phạt 1,5 tỉ đồng một giám đốc doanh nghiệp tại Hải Phòng vì trốn thuế

Theo tài liệu vụ án do TAND TP Hải Phòng công bố, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, N.Đ.H. (sinh năm 1973), Giám đốc Công ty Cổ phần V.A đã chỉ đạo sử dụng 24 hóa đơn giá trị gia tăng lập khống của 07 doanh nghiệp để kê khai chi phí đầu vào. Tổng giá trị trước thuế hơn 20,9 tỷ đồng; số thuế giá trị gia tăng tương ứng hơn 2,09 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế”; khởi tố bị can đối với N.Đ.H. về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt N.Đ.H. số tiền 1,5 tỷ đồng và buộc nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền trốn thuế.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các doanh nghiệp, cá nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về thuế, kế toán, hóa đơn và chứng từ; không sử dụng hóa đơn lập khống để hợp thức hóa chi phí, kê khai sai nghĩa vụ thuế. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến việc bị xử lý theo quy định pháp luật, gây thiệt hại về tài chính, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp.