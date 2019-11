Phạt 5 triệu đồng đối tượng vận chuyển 10 bình khí cười

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, vừa xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với anh Hoàng Anh Tuấn (SN: 1977; trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) về lỗi vi phạm “Kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh không rõ nguồn gốc xuất xứ”.

Với hành vi vận chuyển 10 bình khí cười, Hoàng Anh Tuấn bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.



Trước đó, khoảng 20h30’ ngày 31/10, tại trước, tổ công tác gồm Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Cửa Đông và Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện một chiếc ô tô đang dừng đỗ tại số 2 Đường Thành, bên trong xe có 10 bình khí N2O (khí bơm bóng cười). Danh tính của người chở số bình trên được xác định là Hoàng Anh Tuấn Tuấn thừa nhận đã mua số bình trên để bán lại kiếm lời.



Căn cứ khoản 5 và điểm c khoản 13 điều 21 Nghị định số 185/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tổ công tác đã lập hồ sơ, xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với anh Tuấn.