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Phát hiện 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc ở Nghệ An

Thứ Tư, 22:46, 04/11/2026
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VOV.VN - Kiểm tra đột xuất một quầy hàng tại chợ Vinh, lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em không có nhãn mác, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 16h45 ngày 3/11, Tổ công tác số 3, Đội Đặc doanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An và Công an phường Trường Vinh tiến hành kiểm tra đột xuất quầy hàng số C7, nhà Đ2, chợ Vinh, phường Trường Vinh.

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Lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh N.T.H. bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Quầy hàng này do bà N.T.H (SN 1967) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có nhãn mác, thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ. Chủ hộ kinh doanh cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đáng chú ý, trên bao bì không có thông tin về sản phẩm và hàng hóa không có dấu hợp quy theo quy định.

Căn cứ khoản 13 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, lực lượng chức năng xác định số hàng hóa trên là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao hồ sơ cùng toàn bộ tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 11 tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

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Khởi tố bị can sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, giả mạo nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (bánh, kẹo, nước uống), đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt, ông chủ cơ sở sản xuất hàng chục tấn bánh kẹo giả.

Bá Thăng/VOV.VN
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