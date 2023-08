Phát hiện 2 nhóm đối tượng lén lút hút cát trên sông Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 13/8/2023, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 nhóm đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, vào lúc 2 giờ sáng 13/8/2023, Tổ Công tác gồm Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế-Môi trường, Công an huyện Nhơn Trạch, chủ trì phối hợp với Công an xã Long Tân, tuần tra tại khu vực rạch Nò thuộc ấp Bình Phú, phát hiện một nhóm 3 đối tượng điều khiển 1 ghe vỏ gỗ đang tiến hành bơm hút cát trái phép từ lòng sông lên ghe của ông Phạm Văn Bình (sinh năm 1971, thường trú xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); trong khoang ghe có 7m3 cát.

Một phương tiện bơm hút cát trái phép đang bị tạm giữ. (Ảnh: TTXVN)

Khi gặp lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, các đối tượng trên ghe gỗ bơm hút cát lợi dụng đêm tối đã rút lù, nhấn chìm ghe bơm và nhảy xuống sông bỏ trốn.

Tổ Công tác đã tiến hành phong tỏa hiện trường và thuê đơn vị trục vớt ghe vỏ gỗ bơm hút cát.

Tiếp đó, khoảng 2 giờ 45 phút, Tổ Công tác tiếp tục tuần tra phát hiện tại khu vực Đầu Voi thuộc ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, có 7 nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) đang điều khiển và vận hành ghe bơm hút cát từ lòng sông lên ghe vỏ gỗ của ông Trần Thanh Sơn (sinh năm 1991, thường trú xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng chống trả quyết liệt, đồng thời rút lù, nhấn chìm ghe, nhảy xuống sông bơi vào bờ bỏ trốn.

Tổ Công tác tiến hành phong tỏa hiện trường, thuê đơn vị trục vớt ghe vỏ gỗ bị nhấn chìm. Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị trục vớt đã tiến hành trục vớt xong và lai dắt ghe vỏ gỗ về bến tạm giữ của Công an xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

Phương tiện bị tạm giữ gồm có 2 ghe vỏ gỗ bơm hút cát, trên ghe có gắn hệ thống bơm hút cát; 1 ghe vỏ gỗ vận chuyển cát có khoảng 7m3 cát; 1 ghe vỏ gỗ vận chuyển cát có khoảng 8m3 cát.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.