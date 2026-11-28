Qua kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Krông Bông, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện thủy đang hoạt động tại khu vực mỏ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên có dấu hiệu khai thác cát ngoài phạm vi được cấp phép.

Qua kiểm tra hoạt động khai thác cát tại khu vực mỏ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên trên tuyến sông Krông Bông, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện thủy, trong đó có một phương tiện không có số hiệu, có dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi mỏ được cấp phép.

Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an về chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH) trên đường thủy; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, Thủy đoàn I đã xây dựng phương án kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT-TTXH và hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản (cát) của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên trên tuyến sông Krông Bông, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện khai thác cát.

Theo đó, hồi 14h15 ngày 27/11, Thủy đoàn I chủ trì, phối hợp với Phòng 8, Cục CSGT, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Tân Tiến tiến hành kiểm tra tại khu vực mỏ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên, thuộc buôn Ea Mao, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 3 phương tiện thủy. Trong đó, phương tiện mang số hiệu Tây Nguyên 05 đang bơm cát từ khoang chứa hàng lên bãi tập kết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên, trên tàu có khoảng 40m³ cát. Phương tiện Tây Nguyên 04 kèm theo một bè hút cát có khoảng 10m³ cát. Ngoài ra, một phương tiện không có số hiệu, có gắn thiết bị bơm, hút, chứa khoảng 60m³ cát, đang trên đường về nơi neo đậu để bơm cát từ khoang chứa hàng lên bãi tập kết. Quá trình kiểm tra, người điều khiển các phương tiện không xuất trình được giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy và các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Thế Hiệu, quản lý Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên, cung cấp bản photocopy một số giấy tờ gồm: Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh Quyết định của UBND tỉnh cho phép Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên khai thác cát lòng sông Krông Ana thuộc huyện Krông Bông; Giấy chứng nhận đăng ký doanh. Đối với 2 phương tiện Tây Nguyên 04 và Tây Nguyên 05, công ty cung cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Chi nhánh Đăng kiểm số 5 cấp.

Kiểm tra thực tế vị trí khai thác, tổ công tác ghi nhận 3 phương tiện thủy hoạt động tại 3 vị trí khác nhau. Tổ công tác đã yêu cầu các cá nhân liên quan dừng ngay hành vi khai thác để làm việc, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai những người có liên quan.

Qua làm việc, xác định mỏ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên do Lê Anh Phương làm Giám đốc. Các đối tượng khai nhận, hằng ngày, các phương tiện thực hiện hút cát từ lòng sông lên tàu. Sau khi hút đầy khoang chứa hàng, phương tiện đưa cát về bơm lên bãi tập kết của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên.

Kiểm tra thực tế bãi tập kết của công ty, tổ công tác ghi nhận có khoảng 6.000m³ đến 8.000m³ cát. Phương tiện thủy không có số hiệu, có dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi mỏ. Người điều khiển phương tiện này cũng không xuất trình được giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy và các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Hiện Thủy đoàn I tiếp tục phối hợp với Phòng 8, Cục CSGT và Công an tỉnh Đắc Lắk tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ, xác định hành vi vi phạm để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện khai thác cát.