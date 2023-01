Phát hiện 6 thiếu niên tự chế pháo nổ để chơi Tết

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 4/1, Công an xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phát hiện 6 thiếu niên (từ 13 đến 15 tuổi) đều trú tại xã Đắk Nia, đang có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo trái phép.

Các thiếu niên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Đắk Nông cung cấp)

Công an đã thu giữ 45 quả pháo cùng một số vật dụng liên quan. 6 thiếu niên khai nhận đã tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng internet, sau đó góp tiền mua hàng online về tự làm pháo để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi chế tạo, tàng trữ pháo trái phép theo quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc tự chế, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây ra những hiểm họa khó lường, và sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc.

Tự chế pháo có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh: Công an Đắk Nông cung cấp)

Theo Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, để phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi này, lực lượng công an các cấp đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về vũ khí vật liệu nổ.

"Thời gian qua, công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công an cấp cơ sở thường xuyên tuyên truyền đến người dân để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Đáng lưu ý là trong thời gian mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 vụ mua bán vận chuyển pháo nổ, thu giữ hơn 600kg pháo nổ, và đã khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng liên quan đến hành vi này" - Đại tá Nguyễn Tường Vũ cho biết./.