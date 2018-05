Phát hiện cơ sở dùng “chất lạ” chế biến sứa

Vào lúc 8h ngày 9/5, đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến sứa do bà Nguyễn Thị Nga (SN 1965, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang có hành vi dùng một loại chất màu trắng không rõ nguồn gốc để chế biến sứa. Tang vật thu giữ gồm 500 thùng sứa có trọng lượng 3,5 tấn đã đóng gói, 100 kg sứa chưa đóng gói và 40 kg chất bột màu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sứa mà cơ quan chức năng thu giữ tại cơ sở chế biến.

Theo lời trình bày chủ cơ sở đó là phèn chua được mua trôi nổi trên thị trường về mục đích làm trắng, khử mùi tanh, bảo quản sứa. Hiện số sứa trên được Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản Nghệ An tiến hành lấy mẫu hóa chất để đi giám định.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

