Phát hiện đối tượng trốn vé tàu, tàng trữ súng trong túi xách

Ngày 22/4, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí của đối tượng Lùng L.Th. (trú tại xã Tùng Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 19h45 ngày 13/4, anh Phạm Văn B. (SN 1979, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) là lái phụ tàu hỏa thông báo tại ga Hải Dương thuộc phường Bình Hàn, TP Hải Dương phát hiện 1 đối tượng, có hành vi trốn vé tàu.

Khi kiểm tra, anh B phát hiện đối tượng có vật nghi là súng quân dụng cất giữ trong túi đeo trên người.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hải Dương đã triển khai lực lượng, phối hợp với lực lượng bảo vệ tàu bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn cho nhân dân đi tàu và lực lượng công an.

Qua xác minh, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng là Lùng L.Th. có hành vi tàng trữ 1 khẩu súng ngắn kèm theo một băng đạn có 6 viên được tháo rời để trong túi xách màu đen đang được đeo trên người đối tượng.

Hiện khẩu súng ngắn cùng băng đạn 6 viên mà cơ quan công an thu giữ đang được giám định, khi có kết quả sẽ lấy đó làm căn cứ để xử lý đối tượng./.

Khởi tố đối tượng tàng trữ súng quân dụng trái phép Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ tang vật và gửi Viện khoa học hình sự Bộ Công an để giám định làm căn cứ truy tố đối tượng trước pháp luật Bắt đối tượng đánh bạc, tàng trữ súng quân dụng trái phép VOV.VN - Công an huyện Gia Viễn vừa bắt quả tang đối tượng về hành vi đánh bạc và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 1 khẩu súng K54 và 6 viên đạn. Bắt đối tượng tàng trữ súng quân dụng trái phép cùng 23 viên đạn Ngày 17/3, Đội điều tra tổng hợp công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk phát hiện và bắt giữ một đối tượng tàng trữ một khẩu súng AR15 cùng 23 viên đạn.