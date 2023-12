Phát hiện lô phụ kiện Iphone không hóa đơn chứng từ trị giá 1 tỷ đồng

Ngày 27/12, Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, đã tạm giữ 21 thùng linh kiện, phụ kiện điện thoại Iphone các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài không có hoá đơn, chứng từ.

Theo đó, vào ngày 26/12, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an quận Ninh Kiều phát hiện tại hộ kinh doanh VTECH, địa chỉ đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ do ông Dương Tuấn Tú (2001) ngụ tỉnh Nam Định làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lược chức năng đã tạm giữ 21 thùng linh kiện, phụ kiện điện thoại Iphone các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài không có hoá đơn, chứng từ kèm theo theo quy định của pháp luật.

Qua mở niêm phong kiểm tra thực tế hàng hoá, Công an quận Ninh Kiều tiến hành tạm giữ trên 6.000 đơn vị sản phẩm là linh kiện, phụ kiện điện thoại các loại như: pin, màn hình, kính cảm ứng, vỏ điện thoại, tai nghe, cáp sạc tổng trị giá hàng hoá gần 1 tỷ đổng.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đợt Tết Nguyên đán Công an quận Ninh Kiều đã kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và dược phẩm do bà Ngô Thị Ngọc Huyền (SN 1991) địa chỉ phường An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ làm chủ.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2.900 đồ mỹ phẩm và dược phẩm các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài nhưng không có hoá đơn, chứng từ với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.