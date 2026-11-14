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Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hải Phòng

Thứ Bảy, 18:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện nhóm 5 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, thu giữ nhiều thiết bị điện tử cùng các kịch bản lừa đảo.

Vừa qua, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một công dân Trung Quốc mang theo 35 điện thoại di động và 21 phôi sim điện thoại có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

phat hien nhom nguoi nuoc ngoai hoat dong lua dao qua mang o hai phong hinh anh 1
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trục xuất các đối tượng theo quy định.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người này đang tạm trú cùng 4 người Trung Quốc khác tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp Công an phường Lê Chân và Phòng An ninh mạng tổ chức kiểm tra nơi tạm trú của nhóm người này.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính để bàn và phôi sim điện thoại. Đáng chú ý, dữ liệu trong các máy tính chứa nhiều kịch bản lừa đảo nhằm vào người nước ngoài trên mạng xã hội với các thủ đoạn giả danh chuyên gia, luật sư để kêu gọi đầu tư hoặc hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo,...

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm công dân Trung Quốc này và tổ chức trục xuất về nước theo quy định.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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