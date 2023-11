Phát hiện số ma túy “khủng” ngụy trang trong lốc xe máy đưa từ Lào về Đà Nẵng

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Cường, 34 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, lúc 15h ngày 15/11, tại đường Đinh Liệt, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Văn Cường khi đối tượng vừa nhận 2 lốc xe máy từ một xe khách để chuyển vào xe ô tô con biển số 43A-374.08.

Tang vật vụ án

Tiến hành kiểm tra 2 lốc xe máy, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 2.000 viên thuốc lắc và 1kg Ketamine; khám xét trên người đối tượng thu giữ thêm 1 gói heroin.

Đấu tranh bước đầu, Nguyễn Văn Cường khai nhận, số ma túy trong 2 lốc xe máy là của một đối tượng gửi theo xe khách từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Đà Nẵng. Người này thuê Cường đến nhà xe nhận và vận chuyển số ma túy với giá 5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường bị bắt

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cường và tiến hành làm việc với 3 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra.