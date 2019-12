Phát hiện thêm 21 gói ma túy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Sáng nay (3/12), Đại tá Hoàng Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng vừa cắt cử Tổ công tác về phối hợp với Đồn Biên phòng Phong Hải để tiếp nhận số lượng lớn ma túy được người dân địa phương phát hiện dọc bờ biển.

Người dân giao nộp thùng ma túy cho Bộ đội Biên phòng.

Vào khoảng hơn 4h sáng (3/12), ông Hồ Văn Lộc, 47 tuổi, trú ở thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế trong lúc ra bờ biển nhặt ve chai thì phát hiện một can nhựa màu xanh. Ông Lộc mở chiếc can nhựa này ra thấy bên trong có 21 bánh hình chữ nhật màu vàng đậm, được bọc kín bằng nilon trắng, bên trên có in nhiều chữ Trung Quốc và hình 2 con sư tử.

Ngay sau đó, ông Lộc đã báo sự việc đến Đồn Biên phòng Phong Hải. Cán bộ Đồn Biên phòng Phong Hải đã mời ông Lộc đến làm việc và tiếp nhận gói hàng này.

21 gói ma túy trôi dạt vào bờ biển.

Đại tá Hoàng Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, về phía Bộ Chỉ huy đã có điện chỉ đạo tất cả 6 đồn tuyến biển và Hải đội 2 thông báo chính quyền địa phương, vận động nhân dân vùng tuyến biển, nếu phát hiện ra hàng trôi dạt mà nghi là ma túy thì phải báo cáo và đem nộp tang vật cho Đồn Biên phòng. Nếu người dân nào không nộp thì coi như khép vào tội tàng trữ ma túy trái phép./.