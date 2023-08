Phát hiện thi thể người đàn ông với nhiều vết đâm

Thông tin ban đầu, sáng 31/7, người dân đi ngang bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An thì thấy một người đàn ông nằm bất động ở bãi cỏ.

Bãi đất trống nơi phát hiện thi thể người đàn ông đang bị phong tỏa (ảnh: ĐC)

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm nên trình báo công an.

Công an phường Thuận Giao nhanh chóng bảo vệ hiện trường để công an thành phố và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là N.T.Kh. (sinh năm 2001, quê Hậu Giang).

Trước đó, vào tháng 11/2021, cũng tại bãi đất trống này, người dân đi đường phát hiện thi thể phụ nữ đang phân hủy mạnh.