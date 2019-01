Phát hiện và thu giữ lô thuốc kích dục “khủng” tại Hà Nội

Tối 22/1, đội QLTT số 6 phối hợp với phòng PA05 Công an TP Hà Nội và công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ Lô 15 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội và phát hiện lô hàng lớn thuốc và các sản phẩm kích dục. (Ảnh: Lao động) Chủ hàng được xác định là N.B.T sinh năm 1993, quê quán Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội. Theo khai nhận của chủ hàng, toàn bộ số hàng này được mua tại các trang web Alibaba, 1688, taobao.com của nước ngoài và bán trên website nhathuoc18.com. (Ảnh: Lao động) Trị giá của lô thuốc kích dục "khủng" ban đầu được xác định khoảng 1,2 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Có khoảng 56 mặt hàng thuốc và sản phẩm kích dục các loại chủ yếu là các loại nước hoa gợi tình, xịt chống xuất tinh sớm, thuốc cường dương nam, tăng cường sinh lý nữ... Nhiều sản phẩm dạng bột có chức năng kích dục với phái nữ. (Ảnh: ANTĐ) Bước đầu xác định, các đối tượng gom hàng từ các trang bán hàng online nước ngoài rồi bán lẻ trên các trang web. Thuốc và nhiều sản phẩm kích dục bị phát hiện không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thị trường thuốc kích dục đang hoạt động một cách lén lút, chủ yếu giao dịch trên mạng nên khó quản lý.

Tối 22/1, đội QLTT số 6 phối hợp với phòng PA05 Công an TP Hà Nội và công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ Lô 15 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội và phát hiện lô hàng lớn thuốc và các sản phẩm kích dục. (Ảnh: Lao động) Chủ hàng được xác định là N.B.T sinh năm 1993, quê quán Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội. Theo khai nhận của chủ hàng, toàn bộ số hàng này được mua tại các trang web Alibaba, 1688, taobao.com của nước ngoài và bán trên website nhathuoc18.com. (Ảnh: Lao động) Trị giá của lô thuốc kích dục "khủng" ban đầu được xác định khoảng 1,2 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Có khoảng 56 mặt hàng thuốc và sản phẩm kích dục các loại chủ yếu là các loại nước hoa gợi tình, xịt chống xuất tinh sớm, thuốc cường dương nam, tăng cường sinh lý nữ... Nhiều sản phẩm dạng bột có chức năng kích dục với phái nữ. (Ảnh: ANTĐ) Bước đầu xác định, các đối tượng gom hàng từ các trang bán hàng online nước ngoài rồi bán lẻ trên các trang web. Thuốc và nhiều sản phẩm kích dục bị phát hiện không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thị trường thuốc kích dục đang hoạt động một cách lén lút, chủ yếu giao dịch trên mạng nên khó quản lý.