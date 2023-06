Phát hiện vụ chặt phá cây rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội, Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Công an huyện Đak Pơ phát hiện 52 cây rừng bị chặt hạ tại rừng phòng hộ Ya Hội, huyện Mang Yang với tổng số lượng gỗ bị thiệt hại là gần 50m3.

Hiện trường vụ phá rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội

Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 6/2023, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Đak Pơ phát hiện tại Tiểu khu 644, 648 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội quản lý nằm trên địa phận xã Ya Hội, huyện Đak Pơ có nhiều cây gỗ rừng tự nhiên bị cắt hạ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 52 cây gỗ rừng tự nhiên, chủng loại là gỗ bời lời, ké…bị cắt hạ.

Các cây gỗ lớn bị lâm tặc cưa xẻ tại chỗ và vận chuyển gỗ đi. Tổng số lượng gỗ bị thiệt hại ban đầu là khoảng 48,8m3. Trong đó khối lượng gỗ tròn còn lại tại hiện trường là 2,7 m3.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các lực lượng chức năng gồm: Công an huyện, Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 và Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.