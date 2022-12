Phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để trốn truy nã

Ngày 19/12, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Trần Thị Thủy (SN 1984; trú xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/1/2007, Trần Thị Thủy bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với hành vi chiếm đoạt số tiền 266 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thanh Hà (tỉnh Hải Dương).

Đối tượng Trần Thị Thủy sau khi bị bắt

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thủy đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như liên tục thay đổi chỗ ở, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và làm căn cước công dân với tên gọi khác.

Quá trình điều tra, Công an phường Phú Thượng bắt giữ đối tượng Thủy tại một khu chung cư trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Hiện Công an quận Tây Hồ đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định./.