“Phi công trẻ” rủ bạn tình vào nhà nghỉ “tâm sự” rồi lừa lấy xe máy

Ngày 25/7, cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Long (27 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi đưa bạn gái hơn mình 5 tuổi vào nhà nghỉ “tâm sự”, gã “phi công trẻ” lừa lấy xe máy mang đi cầm chơi game. Ảnh minh họa: KT

Theo thông tin ban đầu giữa Long và chị NTPT (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Sáng ngày 22/6, sau khi Long và chị Thảo đi uống nước rồi cả hai thuê phòng nhà nghỉ để “tâm sự”. Tại đây Long mượn chiếc xe máy SH Mode trị giá 35 triệu đồng của chị Thảo nói đi mua đồ ăn.

Tin tưởng cô gái giao xe Long. Lúc này Long đã chạy thẳng đến tiệm game bắn cá ở phường Trảng Dài để chơi game. Tại đây Long chơi thua nên thế chấp chiếc xe trên lấy 17 triệu đồng và chơi game thua hết.

Chờ mãi không thấy Long trả xe chị Thảo đã đến cơ quan công an trình báo. Sau đó công an điều tra, bắt khẩn cấp nghi can./.

Bắt quả tang thanh niên đưa bé gái 10 tuổi vào nhà nghỉ để giao cấu VOV.VN - Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Quốc (29 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi giao cấu với một cô bé mới 10 tuổi. Vào nhà nghỉ với vợ bạn thân, Trưởng công xã bị cách chức VOV.VN -Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người bạn thân, Trưởng công an một xã tại Thanh Hóa bị kỷ luật với hình thức cách chức.