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Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhắn nhủ giới trẻ: "Không thử ma túy dù chỉ một lần"

Thứ Tư, 15:40, 21/10/2026
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VOV.VN - Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhắn nhủ thông điệp đến các em học sinh Genz: Không thử ma túy dù chỉ một lần.

Ngày 21/10, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Tiết học Gen Z mùa 2 - Chuyến xe hành trình của những lựa chọn”. Chương trình được tổ chức đồng thời tại 4 điểm cầu ở Hà Nội, truyền tải thông điệp “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng - Sống không ma túy” tới học sinh.

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Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và các em học sinh Genz tại chương trình. (Ảnh: Võ Nam)

Chương trình kết hợp những câu chuyện thực tế và các hoạt động tương tác nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đồng thời trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động từ chối lời dụ dỗ và bảo vệ bản thân trước ma túy.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, việc kết nối với Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội giúp học sinh lắng nghe những câu chuyện có thật, chứng kiến những ước mơ dang dở và khát vọng làm lại cuộc đời của những người từng vấp ngã. Đây cũng là lời cảnh tỉnh về ranh giới mong manh giữa cuộc sống bình yên và những hệ lụy do tệ nạn xã hội gây ra.

Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, tuổi học trò là khoảng thời gian rực rỡ nhất, tràn ngập ước mơ, hoài bão và cả những khát khao muốn khẳng định bản thân. Nhưng trưởng thành chưa bao giờ là chặng đường dễ dàng, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, các em học sinh sẽ phải đối mặt với vô vàn lựa chọn.

pho giam doc cong an ha noi nhan nhu gioi tre khong thu ma tuy du chi mot lan hinh anh 2
 Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, có những lựa chọn chấp cánh cho tương lai, nhưng cũng có những quyết định bồng bột, tò mò hay chỉ vì một lời rủ rê, một phút yếu lòng, muốn “chứng tỏ mình” mà phải trả giá bằng cả tuổi trẻ và sự nuối tiếc kéo dài.

"Đừng bao giờ vì sĩ diện hay sợ làm mất lòng bạn bè mà đánh đổi sức khỏe, danh dự và tương lai của mình. Hãy luôn ghi nhớ "Không thử ma túy dù chỉ một lần", Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Thông qua chương trình, Công an TP Hà Nội khẳng định: Chống ma túy học đường không phải là trách nhiệm riêng của một ngành mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và các xã, phường không ma túy.

Trọng Phú/VOV.VN
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