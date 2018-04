Phó Trưởng công an nhận hối lộ khi bắt sới bạc

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm rời khỏi nơi cứ trú đối với ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Buôn để điều tra hành vi “nhận hối lộ”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/3/2018 tại nhà ông Huỳnh Văn Phố, ở buôn Ea Mdhar 3, xã Ea Nuôl, có nhóm đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền gồm: ông Lê Văn Khánh, Hồ Tuấn Dũng, Huỳnh Văn Nhật, Lê Văn Nam và Đinh Văn Hùng cùng trú tại huyện Buôn Đôn.

Tại đây, các đối tượng đã bị tổ công tác công an xã Ea Nuôl do ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng công an xã làm Tổ trưởng bắt quả tang. Trong quá trình lập biên bản và giải quyết vụ việc, ông Lê Văn Khánh đã đưa cho ông Nguyễn Tiến Dũng 2 triệu đồng với mục đích để ông Dũng bỏ qua, không xử lý hành vi đánh bạc. Ông Dũng đã nhận số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân và không giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào chứng cứ vào tài liệu thu thập được, Công an huyện Buôn Đôn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Tiến Dũng để điều tra hành vi “nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 1, điều 354 Bộ luật hình sự./.

