Phòng khám Helia phụ sản: Từ quảng cáo hay đến cú lừa tiền tỷ

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (CATP Hà Nội) phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH Quốc tế Helia (địa chỉ số 11 phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 18/3/2026, lực lượng chức năng phối hợp Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất Phòng khám Phụ sản Helia.

Các đối tượng bị khởi tố

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở này có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại sức khỏe người dân. Phòng khám bị xác định đã quảng cáo sai sự thật, “thổi phồng” hiệu quả điều trị nhằm thu hút khách hàng bằng chi phí thấp.

Tuy nhiên, khi người bệnh đến khám, các đối tượng cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ. Nhóm này còn sử dụng nhân viên “giả danh” bác sĩ để tư vấn, “vẽ bệnh”, từ đó ép khách mua các gói dịch vụ với giá “cắt cổ”.

Cơ quan công an xác định, trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Với các sai phạm trên, ngày 27/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công ty TNHH quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Cơ quan công an cảnh báo, đây là hồi chuông về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở quản lý, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sĩ để trục lợi. Người dân cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, chỉ sử dụng dịch vụ tại các địa chỉ uy tín, kiểm chứng thông tin quảng cáo.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.