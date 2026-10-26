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Phục hồi điều tra vụ án hình sự, kêu gọi Lầu Giống Khua ra đầu thú

Thứ Hai, 09:08, 26/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thông báo phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can, triệu tập bị can và kêu gọi Lầu Giống Khua ra đầu thú.

Căn cứ các Điều 140, 141, 233 và 235 Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TAND ngày 1/7/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện trình tự, thủ tục điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo.

Theo đó, ngày 6/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-PHBC về việc phục hồi điều tra đối với bị can Lầu Giống Khua trong vụ án “Chiếm đoạt, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ; tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy", xảy ra đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4/8/2010 tại công trình đường vào Đồn Biên phòng thành lập mới phân đoạn và di chuyển 415 phân đoạn km8 - km10 + 400 xã Nà Khoa, Mường Nhé, Điện Biên (nay là xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên), đối với bị can Lầu Giống Khua.

Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thông báo và yêu cầu:

Lầu Giống Khua, sinh năm 1980; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mông; Tôn giáo: Không; Nơi cư trú của bị can trước khi trốn truy nã: Bản Nậm Chua 2, xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé, Điện Biên (nay là xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên). Hiện, đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/QĐ-ĐTHS ngày 1/4/2011 của Cơ quan điều tra hình sự Khu vực Binh đoàn 12.

Yêu cầu bị can có mặt tại Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, địa chỉ 61 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội để làm việc, nhận các văn bản tố tụng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Lầu Giống Khua được kêu gọi ra đầu thú để được xem xét chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh, không có mặt mà không vì lý do bất khả kháng, trở ngại khách quan Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội tiếp tục truy nã và giải quyết vụ án theo quy định về điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về Lầu Giống Khua đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội hoặc cơ quan Công an, Quân đội nơi gần nhất. Mọi thông tin có giá trị sẽ được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin Cơ quan An ninh điều tra Cục Bảo vệ an ninh Quân đội - 61 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SĐT: 0903.264.136 Điều tra viên Trần Hải Nam.

PV/VOV.VN
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