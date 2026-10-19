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Quân khu 2 phục hồi điều tra vụ án "Giết người" xảy ra năm 1985 tại Lào Cai

Thứ Hai, 16:54, 19/10/2026
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VOV.VN - Ngày 14/9/2026, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 2 ban hành Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 161/QĐ-PHĐT đối với vụ án “Giết người” xảy ra ngày 25/7/1985 tại xã Mản Thẩn, huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai).

Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 2 thông báo và yêu cầu: Hoàng Seo Lù, sinh năm 1955, nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại xã Cán Hồ, huyện Bắc Hà, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai), đang bị truy nã theo Lệnh truy nã số 12 ngày 30/12/1985 và các Quyết định truy nã lần 2 số 08 ngày 20/4/1991; lần 3 số 03 ngày 10/02/2004; lần 4 số 03 ngày 30/10/2009 của Phòng Điều tra hình sự Quân khu 2 (nay là Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 2), có mặt tại Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 2, địa chỉ ngõ 3298, Đại lộ Hùng Vương, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ để làm việc, nhận các văn bản tố tụng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

quan khu 2 phuc hoi dieu tra vu an giet nguoi xay ra nam 1985 tai lao cai hinh anh 1
Quân khu 2 phục hồi điều tra vụ án "Giết người" xảy ra năm 1985 tại Lào Cai.

Hoàng Seo Lù được kêu gọi ra đầu thú để được xem xét chính sách khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh không có mặt mà không vì lý do bất khả kháng, trở ngại khách quan, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 2 tiếp tục truy nã và giải quyết vụ án theo quy định về điều tra, truy, tố, xét xử, vắng mặt.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về Hoàng Seo Lù đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 2 hoặc cơ quan công an, quân đội nơi gần nhất. Mọi thông tin có giá trị sẽ được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian thông báo từ ngày nhận được văn bản này đến khi có thông báo mới.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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