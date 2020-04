Quảng Nam tạm giữ 2 đối tượng hành hung cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối với Trần Phước Tài (33 tuổi) và Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi), cùng trú Tiên Sơn, huyện Tiên Phước để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.



Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng nam đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Tài và Nguyễn Phúc Tình.

Chốt kiểm dịch tại xã Tiên Sơn, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 11/4, Trần Phước Tài điều khiển xe máy BKS 43X4-6776 chở phía sau Nguyễn Phúc Tình, khi đến khu vực chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn 4, xã Tiên Sơn, cán bộ Công an làm nhiệm vụ tại chốt Covid-19 yêu cầu Tài dừng xe, kiểm tra thân nhiệt. Lúc này, Tài xuống xe nhưng Tình không đeo khẩu trang và không xuống xe. Cán bộ Công an tiếp tục yêu cầu Tình xuống xe đo thân nhiệt và phát khẩu trang cho Tình, yêu cầu Tình đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, không những không chấp hành, Tình còn chửi bới cán bộ làm nhiệm vụ. 2 đối tượng sau đó dùng mũ bảo hiểm hành hung đánh vào đầu cán bộ Công an. Lực lượng Công an đã khống chế đưa 2 đối tượng Tài và Tình vào chốt để làm việc. Tại đây, 2 đối tượng tiếp tục chửi bới và lao vào đánh lực lượng chức năng. Đối tượng Tài còn dùng máy cưa lốc để đe dọa, tấn công cán bộ làm nhiệm vụ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tiên Phước tiếp tục điều tra làm rõ.

Ông Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Hành vi của đối tượng Tài và Tình là không thể chấp nhận được, phải kiên quyết xử lý, nhất là trong lúc cả nước đang phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi chỉ đạo kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, những hành vi này không thể dung túng và tha thứ được"./.