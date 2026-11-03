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Quảng Ngãi: Lừa vay đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Thứ Ba, 22:26, 03/11/2026
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VOV.VN - Bằng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin cần vay tiền đáo hạn ngân hàng và hứa hoàn trả trong 2 ngày, Nguyễn Thị Thoa ở tỉnh Quảng Ngãi đã chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng của một phụ nữ để trả nợ riêng và tiêu xài cá nhân.

 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thoa (40 tuổi) trú tại thôn 2, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

quang ngai lua vay dao han ngan hang, chiem doat 1,8 ty dong hinh anh 1
Tống đạt Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoa. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, vào ngày 23/9/2025, Nguyễn Thị Thoa đã đưa ra thông tin gian dối với bà V.T.U.H (43 tuổi) trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Để tạo niềm tin, Thoa cam kết và hẹn trong thời hạn 2 ngày sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền cho bà H.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền 1,8 tỷ đồng từ bà H., Nguyễn Thị Thoa đã không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng như đã hứa mà dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để trả các khoản nợ riêng và tiêu xài cá nhân hết.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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