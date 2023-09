Quảng Ninh: Bắt giữ, xử lý 7 tàu đánh cá khai thác thủy sản sai quy định

Trong 2 ngày 18 và 19/9, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện, bắt giữ 7 tàu gỗ đang khai thác thủy sản bằng hình thức tận diệt như sử dụng kích điện, lưới rê... tại khu vực Đông Nam đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Tàu đánh cá khai thác thủy sản sai quy định bị kiểm tra, bắt giữ. (Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia)

Các tàu cá có vi phạm gồm: QN 03246TS do Vũ Văn Quý làm thuyền trưởng; QN 3735TS do Vũ Văn Hải (SN 1977) làm thuyền trưởng; QN 90285TS do Vũ Văn May (SN 1985) làm thuyền trưởng; QN 90345TS do Phạm Tuấn Anh (SN 1999) làm thuyền trưởng; QN 0447TS do Lê Đồng Luyến (SN 1974) làm thuyền trưởng; QN 090323TS do Nguyễn Văn Doanh làm chủ và tàu QN 90186TS do Bùi Huy Tuấn (SN 1982) làm thuyền trưởng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia cho biết đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các tàu cá này theo quy định của pháp luật.