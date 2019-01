Quảng Ninh: Hé lộ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên trong vườn

PC_Article_AfterShare_1

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, t hực hiện kế hoạch xác minh tin báo về việc 1 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ tại phường Hà Phong, TP Hạ Long; Công an thành phố Hạ Long đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Hà Phong lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh.

Khoảng 21 giờ, ngày 11/1/2019, Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính nhà anh Đỗ Văn Danh, sinh năm 1981, thuộc tổ 47A, Khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long (vợ chồng anh Danh sống cùng bố mẹ vợ).

Quá trình kiểm tra có mời ông Lê Văn Mai là Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố khu 5, phường Hà Phong, TP Hạ Long tham gia, anh Đỗ Văn Danh không có mặt ở nhà, chỉ có vợ anh Danh là chị Nguyễn Thị Hoa cùng 2 con nhỏ và bố mẹ vợ anh Danh. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại khu vực bếp nhà anh Danh có 3 bao tải chứa 31 hộp pháo và 2 bánh pháo rời (có tổng trọng lượng khoảng 62kg). Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, thu giữ số tang vật trên và niêm phong theo quy định pháp luật có sự chứng kiến của chị Nguyễn Thị Hoa (vợ anh Danh).

Sau khi cùng Tổ công tác lập biên bản kiểm tra và thu giữ tang vật, do chưa gặp được anh Danh, đồng chí Nguyễn Đức Sáng - Trưởng Công an phường Hà Phong đề nghị ông Đỗ Văn Kỷ (là bố đẻ anh Danh) sử dụng điện thoại gọi cho anh Danh để vận động anh Danh ra làm việc.

Ông Kỷ đã gọi nhiều lần nhưng không thấy anh Danh nghe máy. Sau đó, đồng chí Sáng dùng đèn pin đi ra khu vực vườn xung quanh nhà anh Đỗ Văn Danh để tiếp tục kiểm tra thì phát hiện ở phía sau vườn nhà anh Danh đang nằm với tư thế mặt úp xuống đất. Tổ công tác đã cùng gia đình kiểm tra thì phát hiện anh Danh đã tử vong.

Tổ công tác đã báo cáo Công an TP Hạ Long và tiến hành bảo vệ hiện trường, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.



Ngay sau khi nhận được báo cáo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh trưng cầu giám định viên pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh và phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.



Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ thêm tại vườn gần vị trí phát hiện tử thi có 17 hộp pháo và 1 bánh pháo tròn, khoảng 34kg.

Tiến hành lấy lời khai chị Nguyễn Thị Hoa xác định trước khi Tổ công tác đến kiểm tra thì chị thấy anh Danh cùng một người nữa mang số tang vật trên về nhà và sau đó chị không biết anh Danh đi đâu, làm gì.



Cơ quan Pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi và bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của anh Danh là do tụt hạnh nhân tiểu não.



Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật./.

