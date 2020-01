Quảng Ninh khởi tố Giám đốc và nhân viên bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa ra quyết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân gây thất thoát ngân sách Nhà nước tại Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô, (tỉnh Quảng Ninh).



Hai đối tượng bị khởi tố là Vũ Minh Tiến (SN 1984), nhân viên bộ phận quản lý sổ thẻ và giải quyết chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô và Dương Văn Đông (SN 1962), Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện Vũ Minh Tiến đã câu kết với một số người là anh chị em họ hàng và bạn bè của Tiến để làm khống 19 hồ sơ bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Tiến cũng giả mạo các giấy tờ chứng minh quá trình công tác, quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn TP Hạ Long, Cẩm Phả và quá trình tham gia công tác, đóng bảo hiểm lần cuối cùng tại Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô.

Để hợp thức hóa 19 bộ hồ sơ giả mạo, Vũ Minh Tiến đã in sổ bảo hiểm xã hội và tờ rơi thể hiện quá trình đóng bảo hiểm xã hội chuyển cho ông Dương Văn Đông ký xác nhận. Do chủ quan, không thực hiện đúng các quy trình, quy định nên ông Dương Văn Đông đã ký duyệt các bộ hồ sơ này, tạo điều kiện cho Vũ Minh Tiến chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng./.