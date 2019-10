Quý 3, lực lượng công an toàn quốc khám phá 9.861 vụ án hình sự

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an Quý III-2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV-2019. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong quý III-2019, Bộ Công an đã cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Chính phủ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của đất nước…



Về công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, phản ánh nỗ lực, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ nhằm tạo chuyển biến cơ bản về chất trong từng lĩnh vực công tác công an trước yêu cầu thực tiễn thay đổi nhanh chóng, phức tạp. Nhiều gương điển hình của tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu đã được lãnh đạo Bộ ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Theo báo cáo, quý III-2019, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 9.861 vụ phạm pháp hình sự, bắt 18.189 đối tượng; triệt phá 482 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1.392 vụ, 6.899 đối tượng cờ bạc; bắt, vận động đầu thú 1.289 đối tượng truy nã. Điều tra, khám phá 5.548 vụ, bắt 8.651 đối tượng, thu giữ 280,05kg heroin, 342,95kg và 221.899 viên ma túy tổng hợp, 198,7kg cần sa. Phát hiện 117 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bắt 209 đối tượng, thu giữu 118 khẩu súng các loại, 2.829 viên đạn, 311,4kg và 67 thỏi thuốc nổ, 75 kíp nổ, 1.359 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ; 62 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bắt 82 đối tượng, thu hơn 19.779,4kg pháo nổ các loại…

Cũng theo báo cáo, quá trình triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền. ANTT tại các địa bàn thí điểm bố trí Công an xã chính quy có sự chuyển biến tích cực hơn. Đã tổ chức thành công nhiều Hội nghị chuyên đề công tác công an, các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa... các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao gắn với phong trào thi đua chào mừng dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn đạt hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, tự hào truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ CAND.

Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh Đại hội đảng bộ các cấp

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu về những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn cần khắc phụ trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Để đảm bảo tốt tình hình ANCT-TTATXH từ nay đến cuối năm 2019, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động rà soát tiến độ các chương trình, kế hoạch công tác đề ra từ đầu năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2019. Theo đó, cần tập trung chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị xã hội quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế tại Việt Nam…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tập trung triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh Đại hội đảng bộ các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 gắn với triển khai Công an xã chính quy. Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động hơn nữa trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Công an chính quy; giải quyết ổn định từ cơ sở các vụ việc phức tạp về ANTT nổi lên được xã hội quan tâm… Tiếp tục tham mưu nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là xây dựng mới hoặc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ Công an. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật, Nghị định, Thông tư theo đúng chương trình xây dựng pháp luật năm 2019…

Đảm bảo tiến độ điều tra, xử lý các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ. Công an các đơn vị, địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vị phạm an toàn phòng, chống cháy, nổ… Triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các cao điểm chuyên đề về đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình CAND cần điều chỉnh tăng thời lượng thông tin phản ánh nhanh chóng, kịp thời các mặt công tác chiến đấu của Công an địa phương, cơ sở, nhất là những việc làm hay, sáng tạo trong triển khai chủ trương, chỉ đạo của Bộ về xây dựng lực lượng, vận động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới, nâng cao chất lượng tin, bài, tiêu điểm bình luận, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ANTT; phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; định hướng dư luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT…./.

Bộ Công an đề nghị Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin của Nhật Cường VOV.VN - CQĐT Bộ Công an đề nghị lãnh đạo Hà Nội phối hợp, chỉ đạo các sở ban ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty Nhật Cường.

Bộ Công an gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ lãnh đạo VOV.VN - 74 năm qua, CAND Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân kiên cường đấu tranh, mưu trí, dũng cảm.