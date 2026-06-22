Quy định mới của Bộ Công an về quản lý người bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 56/2026/TT-BCA gồm 4 chương, 18 điều quy định quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú với nhiều điểm mới đáng chú ý. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Thông tư đã cụ thể hóa các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú về thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất để tổ chức thực hiện; quy định rõ trình tự, thủ tục, biện pháp quản lý, trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương; quy định về biểu mẫu, sổ, hồ sơ quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhằm quản lý hiệu quả.

(Ảnh minh họa: Trụ sở Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội)

Theo Điều 4 của Thông tư, trong thời hạn 3 ngày kể từ khi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú đến trình diện, cán bộ được phân công quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải xây dựng kế hoạch quản lý, theo dõi, báo cáo lãnh đạo, chỉ huy duyệt. Nội dung kế hoạch phải cụ thể hóa các biện pháp quản lý, theo dõi theo quy định.

Theo Điều 5 của Thông tư, nếu hết thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú mà người bị cấm đi khỏi nơi cư trú không trình diện thì Trưởng Công an cấp xã triệu tập người bị cấm đi khỏi nơi cư trú đến trụ sở Công an cấp xã để làm giấy cam đoan về việc chấp hành nghĩa vụ. Nội dung giấy triệu tập ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần làm việc.

Trường hợp người bị cấm đi khỏi nơi cư trú không vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan (cố tình) không đến trình diện, thì Trưởng Công an cấp xã sẽ lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ và thông báo cho cơ quan ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng có những quy định về tăng cường khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID, phần mềm nghiệp vụ quản lý, theo dõi.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận và trong quá trình quản lý, theo dõi, Công an cấp xã có trách nhiệm cập nhật thông tin về người bị cấm đi khỏi nơi cư trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm nghiệp vụ quản lý, theo dõi.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định biểu mẫu, sổ; nhận xét việc chấp hành nghĩa vụ định kỳ hàng tháng; hồ sơ quản lý, theo dõi và trách nhiệm của Công an các đơn vi, địa phương trong quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhằm quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú được chặt chẽ.