Quyết tâm ngăn chặn cái chết trắng trên địa bàn thủ đô

Để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân Thủ đô, lực lượng Công an Hà Nội nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nói riêng đang hàng ngày, hàng giờ bám sát địa bàn, thâm nhập vào các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để loại tội phạm này có cơ hội nhen nhóm hoạt động phạm tội.

38 cá nhân cán bộ chiến sĩ công an Long Biên có thành tích xuất sắc được UBND quận Long Biên khen thưởng ngày 6/5 vừa qua.

Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào, những chiến sỹ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Là địa bàn cửa ngõ Thủ đô, quận Long Biên có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và có nhiều tuyến đường giao thông lớn nối liền các tỉnh biên giới phía Bắc, trục tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Chính vì vậy, đây cũng là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ma túy.

Với vai trò là đơn vị chiến đấu mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma tuý, ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của chỉ huy công an quận, sự phối hợp của các lực lượng trong và ngoài ngành, Đội cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý đã triệt phá được nhiều đường dây buôn bán ma tuý lớn.

Nổi bật, qua công tác trinh sát, Công an Long Biên phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ, do hai đầu mối là Nhâm Thế Hòa và Nguyễn Thị Thanh Hà cùng ở Hà Nội cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bị bắt giữ tối 7/6.

Qua công tác bám sát hoạt động của các đối tượng, chiều tối 7/6, tại khu vực đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên phát hiện và bắt quả tang các đối tượng, cùng 5kg ma túy tổng hợp được cất giấu trên xe taxi.

Cũng trong tháng 6 vừa qua, Công an quận Long Biên phối hợp với Công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Hắc Hải trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đeo một túi xách có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra chiếc túi xách trên người đối tượng, lực lượng công an phát hiện 2 bánh heroin...

Trung tá Vương Quốc Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên cho biết, hoạt động tội phạm ma túy trên tuyến trọng điểm qua địa bàn quận vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhưng với tinh thần không khoan nhượng với “cái chết trắng”, nguồn cơn của mọi loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên vẫn ngày đêm bám sát cơ sở, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Trong chương trình quốc gia về phòng chống ma túy nói chung, cũng như chỉ đạo của Bộ công an và Công an Hà Nội nói riêng, công quan quận Long Biên đang xây dựng các phương án, kế hoạch phối hợp đồng bộ với các đơn vị địa phương, cũng như phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, phát hiện các đối tượng nhằm đấu tranh triệt phá có hiệu quả cũng như ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu về địa bàn thành phố Hà Nội”, Trung tá Vương Quốc Huy nói.

Cuộc chiến chống ma túy cam go là vậy, song mấy ai hiểu được sự hy sinh thầm lặng của các anh. Với Cán bộ chiến sỹ của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội luôn nhận thức cuộc chiến với tội phạm ma túy còn nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh và mất mát. Nắm bắt được xu hướng của loại tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn từ xa.

5kg ma túy đá bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ trong chuyên án tối 7/6.

Trung tá Phạm Như Trường, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội cho biết, khi xác lập chuyên án các anh luôn xác định có khi cả tuần, cả tháng không về nhà. Mỗi chuyên án đi qua, điều anh nhớ nhất không phải là bao nhiêu ma túy đã bị thu giữ mà đọng lại là sự vất vả khó khăn của từng chuyên án.

Đó là những ngày nắng rát mặt, mưa thối đất hay trời rét căm căm nhưng anh em cán bộ chiến sỹ trong Đội vẫn không rời vị trí mật phục. Bởi, mục tiêu đẩy lùi tội phạm ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân chính là động lực để các anh hoàn thành nhiệm vụ.

“Trong công tác chiến đấu, phòng chống ma tuy, lực lượng trinh sát phải hy sinh rất nhiều và phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng khi ra đường đi làm chúng tôi thấy đường phố, xã phường yên vui. Trên toàn thành phố tệ nạn ma túy cũng đã được hạn chế, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng ngày càng được nhân lên. Đây chính là nguồn động lực để chúng tôi phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân”, Trung tá Phạm Như Trường nói.

Chủ động, nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả cho Ban Giám đốc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy, hạn chế gia tăng, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh trên tuyến biên giới đường bộ, đường sắt và đường hàng không… là mục tiêu của đơn vị được quán triệt đến từng Cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hà Nội.

Thượng tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội khẳng định, để đấu tranh triệt xóa tội phạm ma túy, các trinh sát không chỉ cần có bản lĩnh “thép”, khả năng nghiệp vụ tốt mà còn cần đến sự dấn thân, hy sinh.

Vì vậy, cùng với nhiệm vụ đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tập thể lãnh đạo Phòng luôn chú trọng công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ chiến sĩ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ chiến sĩ.

5 kg ma túy đá bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ mới bị bắt ngày 13/8.

“Xác định công tác đấu tranh với tội phạm ma túy còn lâu dài nên chúng tôi tăng cường bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể ngay từ cơ sở để tạo thế trận rộng khắp để kịp thời phát hiện những biểu hiện mà tội phạm ma túy có thể lợi dụng hoạt động. Từ đó sẽ ngăn chặn tội phạm ma túy hoạt động”, Thượng tá Trương Thọ Toàn nói.

Trong cuộc chiến đấu đầy cam go, quyết liệt này đã chứng minh bản chất, hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn thấm nhuần và làm theo lời Bác dạy: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Tang vật chuyên án ngày 13/8.

Vẫn biết còn rất nhiều những thử thách, chông gai phía trước, cuộc chiến đấu chống tội phạm ma túy còn nhiều gian khổ, hy sinh, nhưng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Hà Nội nói riêng đã và sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, không quản ngại hy sinh, gian khổ kề vai sát cánh chia sẻ ngọt bùi, đắng cay, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.