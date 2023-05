Rủ nhau vào nhà nghỉ mở "tiệc ma túy"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng chất ma túy”; đồng thời, tạm giam 2 đối tượng khác để điều tra hành vi mua bán ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố đều trú tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), gồm: Lê Mạnh Long (SN 1996, trú tại xã Hoa Động); Nguyễn Văn Duy (SN 1991, trú tại xã Thủy Sơn); Đào Duy Tùng (SN 1996, trú tại thị trấn Núi Đèo) và Phạm Thị Hằng (SN 1994, trú tại xã Quảng Thanh).

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam trong vụ án.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp Công an xã Thủy Sơn kiểm tra nhà nghỉ An Bình, thuộc thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, phát hiện nhóm đối tượng trên đang tổ chức sử dụng chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ đồ sử dụng ma túy tự chế, túi nilon dính tinh thể màu trắng (qua giám định là ma túy Methamphetamine) cùng một số vật dụng có liên quan. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (SN 1993, trú huyện Thủy Nguyên) và Đinh Thị Dung (SN 1976, quê quán TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, hiện trú tại huyện Thủy Nguyên) về hành vi mua bán ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 8,27 gam ma túy Methamphetamine, 12,79 gam MDMA tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Nam; 6,88 gam Methamphetamine cùng một số vật chứng khác tại nơi ở của đối tượng Đinh Thị Dung.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.