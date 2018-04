Rúng động nghi án thầy giáo cho kẹo học sinh lớp 3 ở Hà Nội rồi dâm ô

Liên quan đến vụ việc nghi thầy giáo dâm ô 9 học sinh lớp 3 xảy ra trên địa bàn, trao đổi phóng viên VOV.VN, Chủ tịch xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội Nguyễn Chí Lương sáng nay (16/4) cho biết, chiều 13/4, cơ quan công an xã tiếp nhận đơn trình báo của phụ huynh học sinh phản ánh việc thầy giáo N.Đ.Lê (SN 1974), công tác tại trường Tiểu học xã An Thượng A có hành vi dâm ô với 9 học sinh lớp 3.

“Theo đơn mà các phụ huynh trình báo, khoảng vài ngày trước đó, trong một buổi sinh hoạt lớp, thầy Lê có cho một số học sinh nữ ăn kẹo, sau đó lợi dụng sờ vào vùng kín của các cháu”- ông Lương cho biết.

Theo ông Lương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên, phía lãnh đạo xã đã bàn giao sự việc cho Công an xã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức xác minh, làm rõ. Hiện, thầy Lê đang bị cơ quan Công an huyện Hoài Đức tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, 9 học sinh này đã được đưa đi giám định sức khỏe.

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Chí Lương cho biết, thời gian trước thầy Lê từng làm tổng phụ trách hoạt động Đội của trường Tiểu học xã An Thượng A, rất nhiệt tình với công việc, không có biểu hiện gì bất thường về hành động, tư tưởng hay trạng thái tâm lý. Được biết, thầy Lê có vợ và hai con đã lớn./.

