Rượt đuổi, hành hung người mua sầu riêng vì tưởng quỵt tiền

Vào khoảng 20h tối 19/3/2026, ông Nguyễn Tấn Hiền (sinh năm 1975, thường trú xã Ea MDroh, tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại một vựa sầu riêng trên địa bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp (Đồng Tháp). Đến khoảng 2h30 sáng 20/3/2026, trong quá trình thương lượng mua bán, hai bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Sau đó, ông Hiền cùng những người bạn lên ô tô bỏ đi.

Nơi xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến vụ gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: CA)

Lúc này, các đối tượng trong vựa sầu riêng nghĩ nhóm ông Hiền mua sầu riêng không trả tiền nên cũng lên ô tô đuổi theo. Khi đến gần khu vực Ngã tư Hưng Long, thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp, các đối tượng bắt kịp, dùng ghế đập phá kính xe ô tô, hành hung 4 người trong nhóm của ông Hiền. Khi được can ngăn, hai bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm. Sau đó, nhóm bên vựa sầu riêng đã đưa những người bị thương bên phía ông Hiền đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo công an các đơn vị cấp tỉnh và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 tiến hành xác minh, làm việc với những người có liên quan.