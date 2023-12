Sai phạm trong đăng kiểm: Khởi tố Giám đốc Chi cục đăng kiểm Long An

Theo đó, các bị can bị điều tra về tội:“Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”, “Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”.

Khởi tố bị can Phạm Hoài Hà – Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An. (Ảnh: CACC)

Mở rộng điều tra đến lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định, một số người nhận tiền để bỏ qua các lỗi, điều kiện cần thiết để đánh giá năng lực xưởng đóng tàu.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại nhiều xưởng trên cả nước như: Hải Dương, Quảng Ninh, Long An, Tiền Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp…, đồng thời kiểm tra hồ sơ cấp đánh giá năng lực cơ sở tại Cục Đăng kiểm. Kết quả xác định hồ sơ đánh giá năng lực xưởng không phù hợp thực tế hiện trường của các xưởng. Nhiều xưởng không đủ điều kiện để được cấp đủ năng lực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can liên quan tới sai phạm, tiêu cực trong cấp đánh giá năng xưởng và các hành vi tiêu cực liên quan về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa. (Ảnh: CACC)

Trong đó có 7 bị can là cán bộ và nguyên là cán bộ của các Chi cục Đăng kiểm, Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam gồm: Phạm Hoài Hà – Giám đốc Chi cục Đăng kiểm Long An; Nguyễn Xuân Hào – Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Long An; Đỗ Trung Học – Nguyên trưởng phòng Tàu sông (đã nghỉ hưu); Lê Ngọc Tú – Đăng kiểm viên phòng Tàu song; Nguyễn Thành Lê – Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công nghiệp tàu thủy Vietship; Vũ Tiến Thuật - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tàu thủy sông Hồng và 3 đăng kiểm viên của Chi cục Đăng kiểm số 9 là Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Công Khanh, Lưu Văn Khương.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan cấp đánh giá năng lực xưởng để xử lý nghiêm theo quy định.