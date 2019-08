Sắm quân phục, giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vào khoảng 8h30 ngày 3/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Công an xã Thạch Trung tiến hành kiểm tra hành chính phòng 503, nhà nghỉ Thủy Nhung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Tại đây, Lê Văn Đỉnh (SN 1983, HKTT tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng một phụ nữ trú tại tỉnh Lạng Sơn đang thuê nghỉ.

Lê Văn Đỉnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA.Hà Tĩnh)

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong phòng có 1 bộ quân phục cảnh sát nhân dân gắn quân hàm Thượng úy và gắn biển tên Lê Văn Đỉnh số hiệu 004 - 323, 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen, 1 dùi cui điện, 1 còng số tám, 1 bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác, ve hàm, cầu vai cấp bậc trung úy, thượng úy ...

Nhận thấy đối tượng Lê Văn Đỉnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Công an TP đã mời về trụ sở Công an để điều tra, xác minh. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Đỉnh khai nhận, y không phải là cán bộ Công an; toàn bộ số quân phục, cộng cụ hỗ trợ trên là do Đỉnh đã lên mạng đặt mua để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản những người dân nhẹ dạ cả tin.

Quân phục công an và các công cụ hộ trợ mà đối tượng tự sắm. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Tiếp tục điều tra, Công an TP xác định, Lê Văn Đỉnh chính là đối tượng đang bị Công an TP Lạng Sơn truy tìm vì liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với chị V.T.V (SN 1964, trú tại tỉnh Lạng Sơn). Theo đó, Lê Văn Định đã giới thiệu với chị V, hắn là cán bộ Công an, công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc II, khu Nà Tâm, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi đã lấy được lòng tin với chị V, Định đã viện nhiều lý do vay tiền của chị. Vì tin tưởng, chị V đã nhiều lần cho Lê Văn Định vay mượn tiền và tài sản với tổng số tiền theo trình báo là trên 4 tỷ đồng và 1 chiếc xe ô tô hiệu Mazda.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.