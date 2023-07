Sắp xét xử cựu quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong

Sáng nay (10/7), ông Hồ Hoàng Hùng (62 tuổi, trú Ninh Thuận, là bố của nữ sinh) cho biết, vợ chồng ông đã nhận được giấy triệu tập của Toà án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5, để tham gia phiên toà sơ thẩm.

Theo giấy triệu tập, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 19/7 tại Toà án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5 (số 30A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).

Trước đó, Toà án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5 mở phiên toà sơ thẩm vụ "Nữ sinh lớp 12 tại tỉnh Ninh Thuận bị tai nạn giao thông trong ngày 28/6/2022” vào ngày 20/6. Tuy nhiên, phiên toà tạm hoãn do ông Hồ Hoàng Hùng có vấn đề về sức khỏe.

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nạn nhân (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 ngày 28/6/2022, nữ sinh H.H.A điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi xe đến trước cổng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Ninh Thuận, bất ngờ bị một ô tô 7 chỗ tông từ phía sau.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân văng ra xa khoảng 4m, đầu đập xuống lề đường, tiếp đó va vào trụ điện đường, nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Người điều khiển xe ô tô biển số 85A - 074.07 gây ra vụ tai nạn trên là ông Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, Thiếu tá, Trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không Quân, đóng tại Sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Tuy nhiên, khi công an điều tra vụ việc, người đàn ông tên Phạm Văn Võ lại nhận mình là người điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng biết rõ ông Võ đứng ra nhận tội thay chồng và đã khai báo gian dối điều này với cơ quan công an. Bị can này còn cam kết chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn được camera ghi lại.

Trong quá trình điều tra, vào ngày 13/7/2022, Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm gửi thông báo cho gia đình nạn nhân, theo đó “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu H.H.A là 0,79 mg/100 ml máu”, khiến người thân của em rất bức xúc.

Liên quan vụ việc, Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh H.H.A.

Trong vụ án này, ông Hoàng Văn Minh bị Viện kiểm sát quân sự Khu vực 2, Quân chủng phòng không – Không quân truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Còn ông Phạm Văn Võ (51 tuổi, trú Bình Dương), bà Huỳnh Thị Kim Hằng (30 tuổi, trú Ninh Thuận) với cùng tội danh “Khai báo gian dối”.

Hiện ông Hoàng Văn Minh đã bị tước quân tịch.