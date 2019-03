Sát hại nữ sinh giao gà: Vợ Công nói gì khi chứng kiến cảnh đồi bại?

Liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Điện Biên, thông tin trên báo Vietnamnet cho biết, hôm mùng 1 Tết, Bùi Kim Thu (vợ Bùi Văn Công) đã nhìn thấy Phạm Văn Nhiệm (nghi phạm đã bị bắt trước đó) giở trò đồi bại với nữ sinh Duyên ngay trong phòng ngủ, bà ta càu nhàu: "Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao!". Trong ảnh, đối tượng Bùi Kim Thu Một cán bộ điều tra công an tỉnh Điện Biên chia sẻ, hiện cả 2 vợ chồng Công - Thu vẫn khai báo theo kiểu nhỏ giọt, quanh co hòng chối tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết đã đủ chứng cứ để chứng minh tội ác của nhóm nghi phạm. Trước đó, ngày 23/3, lực lượng chức năng đã khám nghiệm nhà của Bùi Văn Công và Bùi Thị Kim Thu ở Đội 11, xã Thanh Nưa - nơi được nhận định là hiện trường chính vụ án qua lời khai của các đối tượng cùng chứng cứ, tài liệu thu thập được. Trong ảnh, lực lượng chức năng khám xét nhà đối tượng Công lần 2. Một tổ công tác khác đồng thời khám nghiệm, thu thập thêm dấu vết tại ngôi nhà không có người ở - nơi giấu thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Cùng với đó, xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC cũng đã được điều động lên để hỗ trợ công tác tìm kiếm các vật chứng liên quan. Trong ảnh, nơi phát hiện thi thể nạn nhân Duyên. Thông tin trên báo Vietnamnet cho biết thên, buổi khám xét được thực hiện từ khoảng 8h sáng và kết thúc vào lúc hơn 17h. Mọi ngóc ngách, đồ đạc trong nhà vợ chồng Công được cơ quan chức năng soi chiếu, chụp tỉ mỉ, cẩn trọng. Nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại được sử dụng để khám xét. Sau buổi khám xét có thời gian dài kỷ lục trong lịch sử tố tụng ở Điện Biên lên tới 9 tiếng, công an đã thu được nhiều tài liệu, vật chứng, dấu vết quan trọng. Đây là lần khám xét thứ hai sau quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Kim Thu về hành vi Không tố giác tội phạm. Trước đó, vào ngày 13/2/2019, khi phát hiện đối tượng Bùi Văn Công có hành vi tàng trữ ma túy, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức khám xét lần đầu tiên theo quy định của pháp luật để thu thập chứng cứ liên quan đến ma túy của đối tượng này. Trong ảnh, người dân tập trung theo dõi vụ án Thông tin trên báo Điện tử VOV.VN, Đại tá Tráng A Tủa- Giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Xác định đây là vụ án điểm, cho nên cơ quan điều tra vẫn tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, trưng tập các điều tra viên giỏi nhất, tiếp tục đề nghị Bộ Công an giao C02 hỗ trợ trong công tác điều tra đấu tranh với các đối tượng. Với tinh thần quyết tâm cao lực lượng chức năng sẽ sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc và đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật”. Đối với căn nhà của 2 đối tượng Bùi Văn Công – Bùi Kim Thu, cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường chính của vụ án, cho nên đã tiến hành điều tra, khám nghiệm lại hiện trường để thu thập các dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Trong ảnh, chiếc xe tải của đối tượng Công. Liên quan đến vụ án, ngày 21/3, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Phạm Văn Dũng, (SN 1972), Cầm Văn Chương, (SN 1974) cùng trú huyện Điện Biên. Trước đó, ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã khởi tố, bắt tạm giam thêm đối tượng Bùi Kim Thu, sinh năm 1975, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về che giấu tội phạm. Như vậy, đến thời điểm hiện tại có 7 đối tượng bị bắt tạm giam./.

