Siêu trộm 8x đột nhập vào nhà “khoắng” gần 1 tỷ đồng

Ngày 23/12, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Anh (SN 1981, trú tại xóm Vân Cừ, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Anh tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 9h30 sáng ngày 20/12, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của công an thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc về việc nhà ông Trần Văn Vượng (SN 1959, trú tại khối 3, thị trấn Nghèn) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi số tiền khoảng 970 triệu đồng.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bằng các nghiệp vụ điều tra, sàng lọc đối tượng, chỉ sau 24 giờ lực lượng chức năng đã xác định Anh chính là nghi phạm gây ra vụ trộm liều lĩnh trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Anh khai nhận, sau khi nắm bắt quá trình sinh hoạt, lề lối đi lại của gia chủ, "siêu trộm" này đã dùng tuốc-vít, cưa, đục để cạy, phá cửa sổ rồi đột nhập vào trong nhà mở tủ đựng ti vi để lấy tiền. Sau khi gây án, Anh nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.