Sở GTVT Điện Biên đề nghị công an vào cuộc vụ xe khách đình công

Tại văn bản số 392, Sở GTVT đề nghị công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an các địa phương tăng cường phối hợp với ngành giao thông nắm tình hình; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu các nhà xe dừng, đỗ trái quy định, gây mất an toàn giao thông; tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Sở này cũng đề nghị công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng việc phản đối chính sách thuế để kích động, gây rối ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Các nhà xe đã hoạt động trở lại sau đình công phản đối chính sách thuế

Đồng thời đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Điện Biên vận động các đơn vị tiếp tục đưa phương tiện vào khai thác nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách; phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cục thuế tỉnh để xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị kinh doanh vận tải về mức thuế áp dụng, đảm bảo đúng quy định pháp luật, lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp...

Đối với ban quản lý bến xe, Sở GTVT tỉnh yêu cầu tiếp tục bán vé cho hành khách có nhu cầu đi lại trên các tuyến đã công bố; có phương án vận chuyển phù hợp nhằm phục vụ đầy đủ nhu cầu đi lại của hành khách; xử lý các hành vi vi phạm hợp đồng đã ký kết giữa ban quản lý bến xe và các đơn vị kinh doanh vận tải.

Riêng Phòng Quản lý vận tải – Phương tiện và Người lái, tham mưu cho Giám đốc Sở xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải. Sau ngày 26/2, không xem xét tăng tuyến, mở tuyến mới đối với các đơn vị từ chối đưa phương tiện vào khai thác để phản đối quy định về thuế.

Trước đó như VOV đã đưa tin, trưa ngày 25/2, hàng chục xe khách liên tỉnh tại Điện Biên đã đồng loạt "đình công" bỏ chuyến để phản đối việc áp dụng thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Chiều 26/2, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, nhà xe, lái xe trên địa bàn.

Thông tin từ Ban Quản lý Bến xe khách tỉnh Điện Biên, đến chiều 27/2, hầu hết xe khách chạy tuyến cố định liên tỉnh đã có mặt tại bến và nhận khách./.