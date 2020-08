Sơn La không còn là địa bàn trung chuyển ma túy lớn ở phía Bắc

Trong 8 tháng năm nay, phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 42 vụ, với 70 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm 46 kg heerroin, gần 240.000 viên ma túy tổng hợp, gần 15 kg nhựa thuốc phiện, cùng nhiều tang vật khác.

Sơn La là tỉnh có đường biên giới dài trên 250 km với nước bạn Lào, địa hình đồi núi, hiểm trở, trình độ nhận thức của một bộ phận đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế nên dễ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng. Vì thế, cuộc chiến với tội phạm, tệ nạn ma túy của các lực lượng chức năng còn nhiều cam go, thử thách. Phóng viên VOV tại khu vực Tây Bắc có bài phỏng vấn Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Sơn La về nội dung này.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh- Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Sơn La

PV: Thưa ông, những năm trước, Sơn La được xác định là địa bàn để các đối tượng phạm tội trung chuyển ma túy vào sâu nội địa, còn hiện nay thì sao ạ?



Trung tá Nguyễn Tuấn Anh: Những năm trước, đây Sơn La được đánh giá là một trong những địa bàn trung chuyển ma túy lớn của phía bắc cũng như của cả nước. Trữ lượng ma túy được vận chuyển qua địa bàn Sơn La đi các tỉnh miền xuôi và dọc qua sang nước thứ 3 là rất nhiều. Cái đó được minh chứng bằng kết quả đấu tranh của rất nhiều các vụ án, chuyên án trước đây. Nhưng sau khi lực lượng Công an Sơn La dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sau khi chúng tôi triển khai và xác lập đấu tranh thì có thể nói tính chất trung chuyển của địa bàn tỉnh đến giờ cơ bản là giảm. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn Sơn La hàng năm được cấp trung ương, cấp địa phương dành cho những ưu ái về kinh phí, về phương tiện, về con người, những điều kiện cần và đủ để đảm bảo công tác phòng chống ma túy. Do đó, trong suốt tiến trình đấu tranh với tội phạm ma túy 5 năm, 10 năm trở lại đây, chúng tôi đã có được những thành tích và có được những kết quả rất là to lớn làm chuyển hóa cơ bản tình hình.



PV: Đặc thù của tội phạm ma túy là hoạt động có tổ chức, rất tinh vi. Tại Sơn La, chúng thường dùng những phương thức, thủ đoạn như thế nào?



Trung tá Nguyễn Tuấn Anh: Các đối tượng phạm tội, trước khi phạm tội chúng đều có một tư tưởng, chuẩn bị sẵn tâm lý là khi phạm tội là sẽ bị chịu những hình phạt cao nhất của pháp luật. Do đó chúng nghĩ ra rất nhiều các phương thức thủ đoạn. Phải nói đến ở đây là các hình thức trà trộn trong hàng hóa, gửi qua các hòm bưu phẩm, bưu kiện, các dạng như đồ ở xe vận tải hành khách, xe tải chở hàng để trà trộn, rồi thì cho vào các khoang rỗng tự chế ở các loại phương tiện để chúng vận chuyển. Ngoài ra, thủ đoạn cần phải chú ý nhiều nhất đó là các đối tượng thuê những người khuyết tật, người chưa đủ tuổi, hoặc là chúng giấu mục đích, giấu chủng loại hàng hóa để thuê, để nhờ những người không biết trước đó là cái gì để vận chuyển.





PV: Hiện nay đã xuất hiện nhiều loại ma túy mới, theo ông, loại ma túy nào bây giờ là nguy hại nhất, lôi kéo nhiều người sử dụng?



Trung tá Nguyễn Tuấn Anh: Về cơ bản, tất cả các loại ma túy đều nguy hại với chính bản thân người dùng, với gia đình, với xã hội, với cộng đồng. Thế nhưng theo đánh giá của chúng tôi thì loại ma túy nguy hại mà lôi kéo nhiều tầng lớp, nhiều lứa tuổi đó là ma túy tổng hợp. Trong ma túy tổng hợp có rất nhiều dạng, nhưng phải nói đến đó là các loại ma túy dạng đá, ma túy gây ảo giác mạnh, đấy là những loại ma túy mà xu hướng của giới trẻ bây giờ đang tiếp cận và sử dụng nhiều. Ở địa bàn Sơn La, trong 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 thì cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các loại ma túy tổng hợp, nhiều nhất là dạng ma túy viên hồng phiến đang có xu hướng xâm nhập vào địa bàn rất nhiều.



PV: Việc đấu tranh với tội phạm ma túy ngày càng thêm khó khăn và đầy nguy hiểm. Vậy những năm tới cần phải làm như thế nào phòng chống ma túy đạt hiệu quả hơn?



Trung tá Nguyễn Tuấn Anh: Theo chúng tôi, chúng ta phải xác định cộng tác phòng chống tội phạm ma túy không phải là công tác của riêng ngành công an, mà cần phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị, từ những người dân cùng vào cuộc thì công tác phòng chống ma túy thì mới đến được cái đích mà chúng ta đã xác định. Còn riêng đối với lực lượng công an thì chúng tôi luôn xác định vai trò trách nhiệm của người Đảng viên, của lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống ma túy. Luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, đương đầu với khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước, nhân dân giao phó”



PV: Xin cảm ơn Trung tá!