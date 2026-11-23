Sáng 21/11, người phụ nữ này đến một tiệm vàng trên địa bàn đề nghị bán 3 chỉ vàng. Nhận thấy bà có biểu hiện bất thường, người thân tìm cách khuyên can nhưng không được. Chủ tiệm vàng sau đó đã báo Công an xã Hương Sơn để kịp thời xác minh, ngăn chặn nguy cơ bà bị lừa đảo.

Cán bộ công an giải thích giúp người phụ nữ nhận ra mình bị lừa.

Qua trao đổi với công an, người phụ nữ cho biết đang có quan hệ tình cảm với một người tự xưng là ca sĩ Phi Hùng, quen qua mạng xã hội. Người này hứa sẽ về Việt Nam tổ chức đám cưới với bà, đồng thời thông báo gửi quà từ nước ngoài về và yêu cầu chuyển trước 5 triệu đồng phí vận chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hoa.

Dù mới trò chuyện với người này khoảng một tuần, người phụ nữ vẫn tin tưởng và sẵn sàng bán vàng để chuyển tiền theo yêu cầu.

Qua xác minh, Công an xã Hương Sơn phát hiện tài khoản mạng xã hội giả danh ca sĩ được lập mới chỉ một ngày. Đối tượng liên tục né tránh việc gọi điện, gọi video để xác minh danh tính, đồng thời thúc giục người phụ nữ về nhà khi biết bà đang ở trụ sở công an.

Sau gần 3 giờ kiên trì giải thích, phân tích và đối chiếu các thông tin liên quan, cán bộ công an giúp người phụ nữ nhận ra những dấu hiệu bất thường, hiểu mình đang bị lừa. Bà đồng ý không bán vàng, không chuyển tiền cho đối tượng.

Công an cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội, trong đó các đối tượng giả danh người nổi tiếng, tạo dựng quan hệ yêu đương, hứa hẹn kết hôn rồi viện lý do gửi quà từ nước ngoài về để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đóng phí.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng có thể tiếp tục đưa ra nhiều khoản phí phát sinh, dụ vay mượn tiền hoặc lôi kéo đầu tư tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản.